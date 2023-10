Erntedankfest in Wermelskirchen Katholiken verlosen Gaben vom Erntedanktisch

In der Katholischen Gemeinde in Grunewald ist dieser Tag traditionell eng verbunden mit einer besonderen Tradition: Nach dem Gottesdienst in der Kirche wandern die Gaben auf den Erntedanktisch im benachbarten Pfarrheim. Bei Kaffee und Keksen werden die Gaben dann für einen guten Zweck verlost – in diesem Jahr für das Müttergenesungswerk. „Das ist auch Erntedank“, erklärte Margret Hentke, „wir teilen mit denen, denen es nicht so gut geht.“ 236 Euro landeten am Ende in der Los- und Spendenkasse.