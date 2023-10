Baustelle in Wermelskirchen Protest um Hünger-Brücke flammt wieder auf

Nahezu auf den Tag genau jährt sich der Bürgerprotest gegen die Umleitungsregelung an der Baustelle zur Sanierung der Gewölbebrücke über die A 1. Jetzt flammt der Widerstand gegen das Vorgehen der Autobahn GmbH als Bauherrin in der Bürgerschaft erneut auf – vor allem bei Einwohnern von Pohlhausen, Hünger, Sellscheid, Ober- und Unterwinkelhausen oder auch Höhrath, die von der Umleitungsregelung hauptsächlich betroffen sind. Wortführer des Unmuts ist Heinz Köhler, der mit seinen Mitstreitern schon im vergangenen Jahr für so viel Wirbel gesorgt hatte, so dass es zu einer Resolution des Stadtrats und einem Bürgerinformationsabend im Bürgerzentrum von der Autobahn GmbH gab.