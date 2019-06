Montagsinterview Sabrina Frackenpohl-Koberski : Erinnerung an den Heiligen Geist

Sabrina Frackenpohl-Koberski ist Pfarrerin in Tente. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Die Pfarrerin in Tente spricht über Pfingsten und in welchen Momenten sie den Heiligen Geist erlebt hat.

Frau Frackenpohl-Koberski, wie sehr ist das Pfingstfest heute noch in den Köpfen der Menschen vorhanden?

Sabrina Frackenpohl-Koberski Ich glaube, dass das Pfingstfest tatsächlich in den vergangenen Jahrzehnten – oder auch schon Jahrhunderten – aus den Köpfen der Menschen verschwunden ist. Einfach aus dem Grund, weil es nicht so groß gefeiert wird und es auch keine entsprechenden Familientraditionen gibt. Im Bezirk Tente versuchen wir aber seit dem vergangenen Jahr, das wieder etwas hinzubekommen, indem wir „Kirche für Kleine und Große an Pfingsten“ feiern. Das umfasst einen großen Familiengottesdienst in Kooperation mit dem Johanniter Waldkindergarten mit dem Ziel, das Pfingstfest wieder ein wenig bekannter zu machen. Viele Menschen nutzen die beiden freien Tage wirklich in erster Linie für einen Kurzurlaub.

Info Pfingsten als „Geburtstag der Kirche“ Pfingsten Gefeiert wird das Pfingstfest am 50. Tag nach Ostern. Gleichzeitig ist Pfingsten der Abschluss der Osterzeit. Der Heilige Geist soll der Apostelgeschichte nach auf die Jünger Jesu niedergekommen sein, ab diesem Moment sollen sich die Jünger als Gottesvolk verstanden haben und fortan öffentlich aufgetreten sein. Deswegen wird Pfingsten auch als „Geburtstag der Kirche“ bezeichnet.

In welcher „Hierarchie“ steht Pfingsten zu den anderen christlichen Hochfesten?

Frackenpohl-Koberski Es ist ja neben Weihnachten und Ostern das dritte große Fest, die ja zusammengehören. Das sieht man auch daran, dass eine Woche nach Pfingsten der Trinitatis-Sonntag, also der Sonntag der Dreieinigkeit, gefeiert wird. Dazu kommt, dass wir an Pfingsten den Geburtstag der Kirche begehen – was wir übrigens hier in Tente seit dem vergangenen Jahr auch mit den Kindern mit einem eigenen Geburtstagslied machen.

Was genau wird an Pfingsten eigentlich gefeiert?

Frackenpohl-Koberski Pfingsten ist, theologisch gesprochen, das Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes. Christen feiern, dass Gott sich dem Menschen, auch heute noch, in Form des Heiligen Geistes zu erkennen gibt. Gott sucht verschiedene Seinsformen, um uns Menschen nahe zu sein. Eine davon ist der Heilige Geist – als Mutmacher und Tröster. Beschrieben wird das übrigens in der Apostelgeschichte.

Welcher Tag hat eine größere Bedeutung, der Sonntag oder der Montag?

Frackenpohl-Koberski Die Festzeit umfasst Sonntag und Montag. In der Realität sieht es aber so aus, dass in vielen Gemeinden der Montag gar nicht mehr gefeiert wird. Insofern hat für die Menschen der Pfingstsonntag doch die größere Bedeutung. In der Evangelischen Kirchengemeinde Wermelskirchen feiern wir am Pfingstmontag einen zentralen Open-Air-Gottesdienst mit Taufen in Unterburg. Ein schönes Zeichen der Zusammengehörigkeit.

Gibt es regionale Unterschiede, Pfingsten zu feiern?

Frackenpohl-Koberski Es gibt sicherlich verschiedene lokale Traditionen. In meiner Heimatkirche im Rhein-Sieg-Kreis gibt es bis heute die Tradition, die Maien – geschmückte Birkenbäume – im Kirchenraum aufzustellen. Das kenne ich in Wermelskirchen nicht. In vielen ländlichen Regionen gibt es auch das traditionelle Pfingstsingen.

Was können wir heutigen Menschen von der Botschaft von Pfingsten lernen?

Frackenpohl-Koberski Wir können lernen, dass Gott nah und da ist. An Pfingsten hat Gott den Jüngern in Jerusalem gezeigt, dass er da ist, auch wenn er nicht sichtbar ist. Dieser Kraftbringer, dieses in-Bewegung-setzen, das ist die Geschichte von Pfingsten. Das ist meiner Meinung nach heute genauso wichtig wie in früheren Zeiten. Pfingsten ist auch überspringende Freude – man sagt ja nicht umsonst: ich bin von etwas begeistert!

Was genau ist dieser Heilige Geist, von dem die Pfingstgeschichte erzählt?

Frackenpohl-Koberski Darüber haben sich Theologen in vielen Jahrhunderten schon gestritten. Ich würde sagen, dass der Heilige Geist eine Möglichkeit Gottes ist, sich den Menschen nahezubringen. Für uns ist diese Möglichkeit, diese Seinsform Gottes, der Heilige Geist. Er wird uns in der Taufe verliehen und wir bekommen damit Gottes Kraft und seine Liebe mit auf den Weg.

Bräuchten Christen heute auch eine Extraportion des Heiligen Geistes?

Frackenpohl-Koberski Christen brauchen die Erinnerung an den Heiligen Geist. Ich glaube, sie sind heute genauso „geistbegabt“ wie sie es immer schon waren. Es fehlt eher das Bewusstsein dafür. Das Leben würde sich oft anders gestalten, wenn man weiß, dass man diesen Geist in sich trägt.

Wo kann man dem Heiligen Geist heute im Alltag begegnen?

Frackenpohl-Koberski Diese Frage stellen wir im Gottesdienst an Pfingsten: Wo bist du, Gott? Kinder gehen da ja ganz unbefangen dran, die sagen: Gott ist überall. Erwachsene sind da leider oft kritischer und sagen: Wenn ich Gott nicht sehe, ist er auch nicht da. Ich glaube, der Heilige Geist zeigt sich in der Natur, der Schöpfung, er ist trostbringende Kraft, ist in der Kraft der Liebe zu finden.

Ist Ihnen persönlich der Heilige Geist auch schon begegnet?