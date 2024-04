Ergotherapie in Wermelskirchen An der Laubsäge fürs Leben lernen

An der runden Wand hängt eine Girlande aus gefilzten Blumen. Auf dem großen Holztisch steht eine Tasse Kaffee. Wer die Praxis von Ina Duhm und Anne Mehnke betritt, ist gleich mittendrin. „Als wir hier damals zum ersten Mal ankamen, gab es noch keine Wände, keine Räume, nur eine Fläche“, erinnert sich Ina Duhm. Das war vor 20 Jahren: Die beiden Ergotherapeutinnen waren unzufrieden geworden in der Praxis, in der sie bisher arbeiteten. „Wir wollten es besser machen“, sagt Anne Mehnke. Und deswegen hatten sie gekündigt, sich auf die Suche nach Praxisräumen begeben und waren in der Jägerschen Fabrik fündig geworden. „Es war die letzte freie Fläche“, erzählt Ina Duhm. Und genau hier, zwischen Bäderbetrieb, Druckerei und Gemeinde, schufen sie einen Ort, der zu ihrer Idee passte. „Am Anfang stand hier in der Mitte ein runder Tisch“, erinnert sich Anne Mehnke, „und wir beobachteten, wie hier die Mütter warteten, Kaffee tranken und ins Gespräch kamen“. Das „Wartezimmer“ wurde zu einem wertvollen Ort der Begegnung.