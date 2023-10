Markt in Wermelskirchen Immer wieder Riesen-Andrang bei der Katt-Kleiderbörse

Was die Erfolgsgeschichte der Kindersachenbörse begründe? Darauf hat Alexandra Herrmann keine Antwort. „Seit Jahrzehnten herrscht hier Hochbetrieb“, sagt sie. Das war damals so, als ehemalige Katt-Leiterin Eva-Maria Ponsar den Markt ins Leben rief und das ist heute genauso. „Wir sind auf Monate ausgebucht“, sagt Alexandra Herrmann. Ein Stand auf der KiSaBö ist inzwischen gar nicht mehr so einfach zu bekommen. Sarah Fischer hat für ihren Stand schon früh ein Ticket gekauft. „Ich bin in Wermelskirchen aufgewachsen“, erzählt sie, „und auch wenn wir inzwischen in Köln leben, komme ich zur Kindersachenbörse regelmäßig in die Katt.“ Sie kann sich den Erfolg der Börse sofort erklären: „Kurz und knapp: Zwei Stunden Hardcore-Trödel“, sagt sie, „da steht man sich als Verkäufer nicht die Beine in den Bauch.“ Viele der Aussteller freuen sich über die komprimierte Marktzeit. „Hier nehmen wir in zwei Stunden so viel Geld ein, wie auf anderen Märkten den ganzen Tag über“, sagt Sarah Fischer. Vor allem die erste Stunde bleibt es in der Katt richtig voll, ab 12 Uhr wird es langsam leerer.