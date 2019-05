Vereinsticker : Erfolge für Schwimmer – aber der Nachwuchs fehlt

Wermelskirchen (tei.-) Junge Athleten des WErmelskirchener TV kämpften beim Internationalen Solinger Stadtwerke Cup um Medaillen. Katharina Cziudaj schwamm über 1500 Meter Freistil mit einer Zeit von 22:54,46 den dritten Platz.

Wer unter den Achtjährigen das Interesse an einer Schnupper-stunde im Leistungsschwimmen hat und bereit ist zweimal in der Woche zu trainieren, kann sich gerne bei Ursula Sindermann (Abteilungsleiterin Schwimmen WTV) montags an der Kasse melden. Natürlich ist ein gewisses Talent von Vorteil und die Bereitschaft an Wettkämpfen teilzunehmen.