Zwischenbilanz zum Ausbildungsjahr : Zukunft am Ausbildungsmarkt ungewiss

Rhein-Berg Ende März gab es 1126 unversorgte Bewerber um einen Ausbildungsplatz. 494 Ausbildungsstellen kreisweit waren unbesetzt. Die Kreishandwerkerschaft meldet im Vergleich zu 2019 weniger eingetragene Ausbildungsverhältnisse.

In der ersten Hälfte des Berufsberatungsjahres konnten bislang weniger Bewerber um eine Ausbildungsstelle gewonnen werden. Auf der Stellenseite wurden ebenfalls weniger Ausbildungsplätze an die Agentur für Arbeit gemeldet als zur gleichen Zeit im letzten Jahr. Gleichzeitig sind aktuell aber auch weniger Bewerber unversorgt und weniger Ausbildungsstellen unbesetzt als im März 2019: Das ist die Zwischenbilanz der Arbeitsagentur für Arbeit für die zweite Hälfte des Ausbildungsjahres.

Die Arbeitgeber im Agenturbezirk haben bis Ende März insgesamt 2845 Berufsausbildungsstellen an die Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach gemeldet. Das sind 540 (16,0 Prozent) weniger als im Vorjahr. Hiervon sind 2834 betriebliche Ausbildungsstellen. Gleichzeitig haben in diesem Jahr weniger Bewerber/innen um eine Ausbildungsstelle die Dienste der Agentur in Anspruch genommen. Derzeit gibt es 3255 gemeldete Bewerber um eine Ausbildungsstelle. Dies sind 258 oder 7,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Stand März gibt es derzeit noch 1.920 unversorgte Bewerber/innen, 134 oder 6,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig sind noch 1687 Ausbildungsstellen unbesetzt - 357 oder 17,5 Prozent weniger als im Vorjahr.

Nicole Jordy, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach: „Die Bewegungen auf dem Ausbildungsmarkt waren bereits aufgrund der konjunkturellen Rahmenbedingungen etwas verhaltener als im Vorjahr. Überstrahlt wird das Ausbildungsgeschehen natürlich von den aktuellen Entwicklungen. Wie sich der Ausbildungsmarkt im weiteren Verlauf des Jahres darstellen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös prognostiziert werden. Wir als Arbeitsagentur führen unsere Beratungen für die Jugendlichen aber auch in der jetzigen Situation fort – telefonisch oder per Mail. Dasselbe gilt für Unternehmen: Bei Beratungsbedarf kontaktieren Sie bitte unseren Arbeitgeber-Service.“

Die Kreishandwerkerschaft Bergisches Land meldet im Vergleich zum März 2019 zwar weniger eingetragene Ausbildungsverhältnisse. „Aber gerade jetzt enthält dies keinerlei Aussagekraft für das anstehende Ausbildungsjahr“, mahnt Marcus Otto, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. „Es macht leider keinen Sinn, hier weiter in die Analyse einzusteigen, weil wir gar nicht wissen können, wie sich das Jahr entwickelt.“ So hatten gerade die Friseure 2019 zu dieser Zeit bereits die exakt gleiche Anzahl an Verträgen eingereicht. Ob und wie sich das weiterentwickeln wird, kann derzeit noch gar nicht abgesehen werden. „Die Betriebe kämpfen hier erst mal ums Überleben“. Zur Bilanz des Ausbildungsjahres im September werden wir wissen, welche Maßnahmen wir ergreifen müssen, um Ausbildung ggf. wieder zu etablieren. „Wir werden auch diese Krise meistern“, sagt Otto, „und freuen uns darauf, wenn sich weiter viele junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk begeistern lassen, weil es ein gutes Gefühl ist, in wichtigen, tollen und systemrelevanten Berufen zu arbeiten.“