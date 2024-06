Kreisverwaltung in Rhein-Berg/Wermelskirchen Wie Grünschnitt nachhaltig entsorgt wird

Viele Kommunen, so auch Wermelskirchen, stellen Grünschnitt-Tonnen bereit – umgangssprachlich auch als Bio-Tonnen bekannt. In diesen können neben Grünschnitt auch Küchenabfälle entsorgt werden. Gehölzschnitt wird in vielen Kommunen gesondert an bestimmten Terminen abgeholt oder kann gegen einen kleinen Beitrag am Wertstoffhof abgegeben werden. Die Entsorgungsbetriebe stellen hieraus Humus her – durch die Abgabe leisten Bürger einen nachhaltigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft. Die Abgabe von Gartenabfällen bis zu einer Menge von drei Kubikmetern ist für Haushalte aus Wermelskirchen am Wermelskirchener Wertstoff an der Albert-Einstein-Straße 28 kostenlos.