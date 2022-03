Älter werden in Wermelskirchen : Entlastung für pflegende Angehörige

Angehörige in Nordrhein-Westfalen übernehmen in 59 Prozent der Pflegefälle selbst den Einsatz. Laut Pflegestatistik werden 9237 Menschen nur von privat organisierter Pflege versorgt. Foto: dpa-tmn/Jana Bauch

Wermelskirchen Von der Kommune bis zum Pflegedienst, vom Sportverein bis zur Selbsthilfegruppe: Viele Akteure zeigen gemeinsam Einsatz, um pflegenden Angehörigen zu helfen und sie zumindest ein bisschen zu entlasten.

Ein spontaner Urlaub ist nicht möglich, regelmäßig meldet sich der Rücken wegen der hohen Belastung, die Gedanken drehen sich häufig um den nächsten Einsatz am Pflegebett: Angehörige in Nordrhein-Westfalen übernehmen in 59 Prozent der Pflegefälle selbst den Einsatz. Laut Pflegestatistik werden 9237 Menschen nur von privat organisierter Pflege versorgt. Und auch, wer Unterstützung vom Pflegedienst bekommt, hat oft noch alle Hände voll zu tun. Die Entlastung der pflegenden Angehörigen rückt nun deutlich stärker in den Fokus von Stadt und Kreis als bisher – auch weil die Zahl der pflegebedürftigen Bürger wächst. „Pflegende Angehörige gehen oft unter“, sagt Christiane Beyer vom Sozialamt, „das wollen wir jetzt ändern.“

Und dafür ziehen viele Akteure an einem Strang: Kreissportbund und heimische Sportvereine, Selbsthilfegruppen, Initiativen, Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen und die Stadt sitzen an einem Tisch, um Ideen für pflegende Angehörige auf den Weg zu bringen. Gastgeber bei diesen Treffen ist der Kreis: Denn die neue Kooperation findet unter dem Dach des Förderprojekts „Wir kommen in Bewegung“ statt. Die gesetzlichen Krankenkassen legen für dieses Projekt Geld zusammen, um „gesundheitsförderliche Strukturen und bedarfsgerechte Angebote für sorgende und pflegende Angehörige aufzubauen und zu stärken“. Die Beantragung läuft über den Kreis. Auch Ideen aus Wermelskirchen könnten mit Fördergeldern ausgestattet werden – bis Februar 2024.

Info Termine für pflegende Angehörige Aktion Zum „Bewegten Spaziergang“ sind pflegende Angehörige für den 7. Mai ab 11.30 Uhr an der Kattwinkelschen Fabrik eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos. Vortrag Ebenfalls am 7. Mai, von 10 bis 11.30 Uhr, findet in der Katt ein Informationsangebot zum Thema „Gelungende Kommunikation bei Demenz“ statt. Anmeldung Interessierte können sich bei Christiane Beyer anmelden – unter Telefon 02196 710-539 oder per E-Mail an c.beyer@wermelskirchen.de

Zum zweiten, moderierten Treffen der neuen Kooperationspartner hatten Kreis und Stadt nun eingeladen. Vertreter von Carpe Diem und Haus Vogelsang, vom Pflegedienst Straßburger und der Gesprächsgruppe für pflegende Angehörige, von Sportvereinen, dem Haus der Begegnung und der Schlaganfallgruppe waren gekommen, dazu Mitarbeiter der Stadt und des Kreises. Die Vertreter der Vereine, Gruppen und Einrichtungen stellten zusammen, was sie für Projekte zu bieten haben. Das reichte von Räumen bis zu Meditationsangeboten, von der Unterbringung der Pflegebedürftigen während möglicher Veranstaltungen bis hin zur Verpflegung.

So wird im Mai ein „Bewegter Spaziergang“ für pflegende Angehörige stattfinden – initiiert von Stadt und Kreissportbund. „Wir setzen dabei auf wertvolle Tipps für Bewegung zur Entlastung“, sagt Yvonne Holtmann vom Kreissportbund. An der Katt wird ein kleiner Bewegungsparcours mit Übungen angeboten, der auf die Bedürfnisse pflegender Angehöriger ausgerichtet ist. In gemütlicher Atmosphäre sollen Teilnehmer die Möglichkeit zum Austausch bekommen. In den vergangenen Wochen ist in Kooperation mit den Kreissportbund auch eine Übersicht von Vereinsangeboten entstanden.

Geplant ist außerdem ein „Tag der Wertschätzung“ – an dem Angebote für pflegende Angehörige geschaffen werden sollen, die ihnen zumindest kurzfristig Entlastung und Anerkennung schenken. Die konkrete Ausgestaltung liegt in den Händen des Netzwerks. Sonja Raschkowski vom Haus der Begegnung brachte die Idee eines „Oase-Tags“ ins Spiel – der die pflegenden Angehörigen für den Alltag rüsten könnte. „Die einen haben die Ideen, die anderen die Räume, wieder andere können sich zu solchen Aktionen mit bestimmten Angeboten einbringen“, erklärte Moderatorin Anja Stiel und bat die Teilnehmer, Kontakt zueinander aufzunehmen, über Kooperationen ins Gespräch zu kommen und den Ideen freien Lauf zu lassen.