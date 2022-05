Erlebnistouren in Wermelskirchen : Entdeckungsreisen in die Wasser-Landschaft des Dhünntals

Entdeckungsreisen in die Wasser-Landschaft des Dhünntals

Erlebnistouren in Wermelskirchen

Wermelskirchen Von Ende Mai bis Ende September bietet der Verein aqualon ein abwechslungsreiches Tourenprogramm für Familien rund um das Dhünntal an.

Entdecken. Erfahren. Erleben. So lautet das Motto des aqualon-Tourenprogrammes, mit dem es auf spannende Entdeckungsreise in die wunderschöne Wasser-Landschaft des Dhünntals geht. Der Verein „Bergische WasserkompetenzRegion :aqualon“ gibt wieder ein Veranstaltungsprogramm heraus, um die Schönheit der (Wasser-)Landschaft rund um das Dhünntal mit der Großen Dhünn-Talsperre in der Öffentlichkeit zu präsentieren.