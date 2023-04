Kultur in Wermelskirchen Gut besuchtes Musical über biblisches Thema

Umgesetzt wird diese Geschichte mit krachenden Liedern, die die Anwesenden nicht nur mit Lautstärke, sondern auch wegen ihrer Eingängigkeit packen. Zwischen den Stücken gibt es ausgiebige Textanteile, in denen die Geschichte Rahabs erzählt wird, die ihre großen Zweifel am bisherigen Status Quo etwa in der Halbballade „Rahab sucht Gott“ leidenschaftlich heraussingt: „Könnte dieser Gott vielleicht auch mein Gott sein?“