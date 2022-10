So spart das Bergische Energie : „Abends machen wir rechtzeitig die Rollos runter“

Service Wermelskirchen Angesichts der Energiesituation sollte derzeit so wenig Energie wie möglich verbraucht werden. Privatpersonen verraten ihre persönlichen Tipps zum Energiesparen im Alltag.

Angesichts der Energiesituation sollte derzeit so wenig Energie wie möglich verbraucht werden – dann reichen die Vorräte und sicheren Lieferungen, damit alle einigermaßen warm durch den Winter kommen. Der größte Hebel setzt beim Heizen an: Rund ein Viertel der Energiekosten in Privathaushalten entfällt darauf. Und schon ein Grad Raumtemperatur weniger spart rund sechs Prozent an Heizkosten.