Kaffee, Kuchen und Kontakte Endlich wieder Frühjahrsveranstaltung des Seniorenbeirats Wermelskirchen

Das Klirren von Kaffee- und Kuchen-Geschirr in kleiner Runde ist für viele ein schönes Geräusch, denn das bedeutet, dass es gleich etwas Leckeres geben wird. Das gilt auch, wenn die Kaffeetafel für rund 200 Personen gedeckt ist – so wie am Donnerstagnachmittag im Bürgerzentrum von Wermelskirchen. Wer dabei ist, für den ist das Geräusch Teil einer entspannten und gesprächigen Atmosphäre. Teilweise sogar zu gesprächig.