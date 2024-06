EM-Fieber in Wermelskirchen So schmeckt Dänemark – Grilltipp von „Dellmanns BBQ“

Vor dem Anpfiff am Samstagabend um 21 Uhr in Dortmund werden die deutschen Fußball-Fans sicher wieder zahlreich den Grill anschmeißen. Stärkung für die wichtigen 90 Minuten im Achtelfinale der Europameisterschaft gegen Dänemark ist angesagt. Damit es auf dem Teller auch zum Gegner passt, hat der ambitionierte Hobby-Griller Sebastian Scheifers aus Tente eine „EM-Challenge“ gestartet. Dabei geht es auf seinen Kanälen in den Sozialen Medien von Instagram bis TikTok aber nicht darum, sich etwa einen Eimer Wasser über den Kopf zu schütten, sondern um landestypische Gerichte der deutschen Gegner.