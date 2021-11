Umbau in Wermelskirchen : Terrassen-Anbau in „Stöppken“-Kita verzögert sich

Wermelskirchen Weil die Umbaumaßnahmen voraussichtlich noch bis Februar 2022 andauern, dient eine ehemalige Wohnung als Übergangslösung. Mit jetzt 44 Kindern hat sich die „Stöppken“-Kita wie geplant vergrößert.

Gestartet mit 24 Kindern in 2020 ist die Kindertagesstätte „Stöppken“ inzwischen auf 44 Jungen und Mädchen in der Betreuung gewachsen. Wie geplant eröffnete in der Einrichtung ein Jahr nach dem Start eine zweite Gruppe. „Stöppken“ mit Sitz in der Telegrafenpassage ist die erste Kita Wermelskirchens in Trägerschaft einer Elterninitiative. Deren Vorsitzende Tanja Heller berichtete auf der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses über den „Stöppken“-Status: Demnach betreuen sieben Erzieherinnen und eine Alltagshilfe die Kinder. Dazu vervollständigen eine Köchin und zwei Reinigungskräfte das „Stöppken“-Team. Zu den „Stöppken“, die seit Anfang August neu betreut werden, gehören jetzt auch unter Dreijährige.