Bildung in Wermelskirchen Weiterführende Schulen – Eltern haben die Wahl

Info

Anmeldeverfahren Die Anmeldung zur Gesamtschule erfolgt in einem sogenannten vorgezogenen Verfahren in der Zeit vom 26. Januar bis 4. Februar. Anmeldetermine für das Gymnasium sind mit Terminbuchung am 14. und 15. Februar je von 8 bis 15 Uhr, am 16. Februar von 8 bis 14 Uhr sowie ohne Terminbuchung am 14. und 15. Februar von 16 bis 18 Uhr.

gymnasium-wk.de

gesamtschule-wermelskirchen.de