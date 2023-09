Schulpolitik in Wermelskirchen Eltern der neuen Gesamtschule wollen Sechszügigkeit

Nachdem bereits die Schulpflegschaft, sprich Elternvertretung, der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Am Haiderbach mittels Online-Petition Unterschriften sammelt, um ihrer Forderung nach einer sechszügigen Gesamtschule Nachdruck zu verleihen (wir berichteten), wendet sich nun auch die Schulpflegschaft der neuen weiterführenden Schulform in Wermelskirchen in einem Offenen Brief an die Kommunalpolitik. Darin schließen sich die Gesamtschul-Eltern der Forderung nach einer sechszügigen Schule an. Die Entscheidung fällt am Montag, 18. September, im Stadtrat. In dieser Sitzung will der Schulausschuss-Vorsitzende Jochen Bilstein (SPD) „eindeutige Aussagen“ von der Stadtverwaltung hören.