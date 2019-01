Frisuren-Kurs für Väter und Töchter : „Das ziept!“ - Papas lernen Zöpfe flechten

Benjamin Floer nahm mit seiner Tochter Klara (6) am Kursus teil. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Ein Elsa-Zopf oder wenigstens ein Bauernzopf soll es schon sein: Die kleinen Mädchen im ersten Frisuren-Kurs in Wermelskirchen haben genaue Vorstellungen, wie ihre Väter sie frisieren sollen. Und die müssen erst einmal üben.

„Papa, das ziept.“ Noemi (6) verzieht das Gesicht und blickt ihren Vater ein bisschen skeptisch an. „Das ist, als wolle man an einem fahrenden Auto die Reifen wechseln“, sagt Lars Lindenau und lacht seine Tochter an. Während er versucht, erst mit dem Kamm den Seitenscheitel zu ziehen und dann viele kleine Zöpfe zu binden, ist Noemi in Bewegung. Sie guckt sich ihre Freundinnen aus dem Kindergarten an, die ebenfalls mit ihren Vätern ins Pfarrzentrum gekommen sind. Sie nimmt die vielen kleinen Bänder unter die Lupe, die schon zum Einsatz bereit auf dem Tisch liegen und sie beobachtet ihren Papa, der sich an der Frisur versucht. „Papa und ich lernen Frisuren machen“, sagt Noemi. Das klappt fürs erste schon ganz gut.

So wie Noemi geht es am Samstagmorgen vielen Mädchen im Pfarrzentrum an St. Michael. Es ziept und die Kämme suchen sich den Weg durch widerspenstige Strähnen. Zum ersten Mal hat das Katholische Familienzentrum Väter und Töchter zum Frisurenkurs eingeladen. „Und die Resonanz ist groß“, sagt Pastoralreferent Benjamin Floer, der die Idee für das besondere Angebot hatte. Schnell waren die Plätze belegt.

Floer und Tochter Klara (6) gehören am Samstagmorgen zu den zehn Teams, die um die Friseurinnen Tindara und Marie Luisa De Pasquale Aufstellung bezogen haben. Die beiden Fachfrauen machen vor wie es geht: Was an den beiden Frisierköpfen kinderleicht aussieht, entpuppt sich für viele allerdings schnell als Herausforderung. „Die Finger sind einfach zu dick für diese ganzen Bänder“, sagt Lars Lindenau. Und nebenan vergießt gerade Carolina (4) ein paar Tränchen, weil Papa Ingo Braches versucht, einen Tuck zu lösen. Wie er zu dem Angebot gekommen sei? „Meine Frau hat mich angemeldet“, sagt Ingo Braches und lacht. Gemeinsam mit seinen drei Töchtern übt er nun also Frisuren. „Ich möchte so gerne einen Elsa-Zopf“, sagt Carolina als die Tränen getrocknet sind. Und auch Klara hat genaue Vorstellungen von den Zielen des gemeinsamen Vormittags: „Dreimal in der Woche sind Papa und ich morgens alleine“, erzählt sie, „und dann macht er immer nur einen normalen Zopf.“ Klara wünscht sich aber ein bisschen mehr Abwechslung – am liebsten einen Bauernzopf.

Friseurin Tindara De Pasquale versucht, die Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben. „Das ist für uns alle hier eine Premiere“, sagt sie gut gelaunt, „und ich habe den Eindruck, heute geht es erstmal um Grundkenntnisse.“ Ob sie bis zum schwierigen Zopf der Eiskönigin Elsa oder bis zum Bauernzopf kommen, das bezweifelt die Fachfrau. „Aber ich finde es toll, dass die Väter sich dieser Aufgabe hier heute stellen“, sagt sie. Schließlich gebe es auch Männer, die ihre Töchter morgens einfach mit offenen Haaren losschicken, weil sie sich nicht an die Frisuren trauen. „Ein bisschen Geschick, aber vor allem der Wille zählen“, sagt die Friseurin.