Sternsinger: Wenn die Sternsinger klingeln

Dabringhausen Elisa, Jan und Tom sind zwei Tage lang mit Stern und Kronen durch Dabringhausen gezogen. Sie haben Geld gesammelt, Segenswünsche zugesprochen und Freude verteilt.

Als alle Kronen sitzen und die Umhänge gerichtet sind, starten die drei Sternsinger auf ihren Weg. Erste Station: die Senioren im „Carpe diem“ in Dabringhausen. Hier ist es warm. „Und die Menschen freuen sich irgendwie immer besonders, wenn wir kommen“, sagt Elisa. Und wirklich: Als die Kinder in der Tagespflegegruppe Aufstellung beziehen und ihr erstes Lied anstimmen, sind die Senioren zu Tränen gerührt. „Wir kommen daher aus dem Morgenland“, singen Elisa, Jan und Tom und wirken dabei so furchtlos und entschlossen, dass die alten Menschen die Kinder mit viel Applaus belohnen. Fast eine Stunde lang ziehen die drei dann über Flure und durch Essräume. Und am Ende jedes Einsatzes sagen sie einstimmig: „Ihr seid behütet durch Gottes Segen“. Die Senioren danken es ihnen, werfen Geld in die Dose und bitten um den kleinen schwarzen Aufkleber mit den Kreidebuchstaben „20*C+M+B+19“ – das sichtbare Segenszeichen. „Das ist die Abkürzung für Christus mansionem benedicat“, erklären die Kinder, „Christus segne dieses Haus.“ Am Ende klingt immer Elisa fröhliches „Tschüss“ durch Zimmer und Flure. Die drei sind ausgesprochen höflich und sie nehmen ihre Aufgabe sehr ernst.

Termin Am kommenden Sonntag kehren die Sternsinger von ihrer Tour zurück. Alle Interessierten sind in die Messe um 9.30 Uhr in St. Apollinaris in Grunewald herzlich eingeladen. Anschließend gibt es für die Kinder ein Dankeschön-Frühstück. Nach der Messe gibt es auch die Möglich, noch eine Spende abzugeben und den Segensaufkleber zu erhalten.

Warum? „Wir helfen Kindern, denen es nicht so gut geht“, sagt Elisa ohne zu zögern. Die Sternsinger kennen das Projekt der katholischen Gemeinde in Grunewald. Seit Jahrzehnten unterstützt die Gemeinde Menschen in der Partnergemeinde Concepción in Bolivien. „Es gibt das ein Musikprojekt, das die Kinder von der Straße holt“, sagt Jan, „und dafür sammeln wir Geld.“ Anders also als bei den vielen tausenden Sternsingern, die in diesen Tagen in Deutschland unterwegs sind und die für Kinder in Peru sammeln, sind die Grunewalder für ihre Partnergemeinde auf den Beinen. Als Jan, Elisa und Tom den Seniorenpark wieder verlassen – mit vielen Süßigkeiten und einer Spende im Gepäck – fällt ihnen noch ein Grund ein, warum sie in diesem Jahr wieder als Sternsinger unterwegs sind. „Die Leute freuen sich so“, sagt Elisa. Und dann ist da ja auch noch die Sache mit dem Segen. „Das bedeutet, dass wir den Menschen in den Häusern wünschen, dass Gott auf sie aufpasst“, sagt Elisa. Das sei schließlich wichtig.