Wermelskirchen: Elfter Studiengang der Fachhochschule am Kolleg

Wermelskirchen Im zehnten Jahr nach Gründung der Außenstelle startet im Herbst der elfte Studienjahrgang "Business Administration" (BWL) der Rheinischen Fachhochschule in Wermelskirchen. Am Mittwoch, 16. Mai, stellt Studienortbetreuer Dr. Ulf Diefenbach den Bachelorstudiengang BWL vor und steht für Fragen rund ums Studium, Zulassungsvoraussetzungen, Prüfungsformen oder berufliche Perspektiven zur Verfügung.

Darüber hinaus wird der geplante, ebenfalls berufs- und ausbildungsbegleitende neue Ingenieur-Studiengang "Produktionstechnik" vorgestellt, der die produktionsrelevanten Inhalte der beiden in Köln etablierten Studiengänge "Maschinenbau" und "Wirtschaftsingenieurwesen" aufgreift und kombiniert. Das berufs- und ausbildungsbegleitende BWL-Studium dauert sieben Semester (Bachelor), der Bachelor-Studiengang "Produktionstechnik" acht Semester. Alle Studiengänge starten in Wermelskirchen jeweils nur zum Wintersemester. Vorlesungszeiten sind montags und mittwochs von 18 bis 21 Uhr und samstags von 8 bis 14.30 Uhr. Inhaltlich ergeben sich keine Unterschiede zum Studium in Köln. Alle Abschlüsse (Bachelor of Arts und Bachelor of Engineering) sind akkreditiert und staatlich anerkannt.