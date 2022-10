Einzelhandel in Wermelskirchen : Öffnungszeiten und Ladenbeleuchtung sollen bleiben

Müssen Einzelnhändler das Licht in den Schaufenster abschalten oder zumindest die Zeiten reduzieren, um den Energiekosten Herr zu werden ? Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Trotz der Energiekrise wollen Einzelhändler in Wermelskirchen vorerst keine Änderungen der Öffnungszeiten vornehmen – auch mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft. Viele blicken dennoch pessimistisch in die Zukunft

Die Energiekosten belasten Einzelhandel stark. Vielerorts wird über kürzere Öffnungszeiten diskutiert. So will Aldi Nord einen Großteil seiner Filialen im Winter früher schließen. In der Solinger Innenstadt wollen Einzelhändler den Ladenschluss ab 1. November auf 18 Uhr vorziehen. Auch die Art und Weise der Beleuchtung im Innenraum und Schaufenstern steht zur Debatte. In Wermelskirchen bestehen ähnliche Pläne derweil bisher nicht.

Es sei diesbezüglich noch nichts besprochen worden, teilte Stefan Rojewski, Vorstand des Netzwerks Einzelhandel im WiW-Marketing mit. In seinen beiden Bekleidungsläden „Male“ und „Female“ im Wermelskirchener Zentrum soll die Schaufensterbeleuchtung wie auch bei anderen vorerst an bleiben. Allerdings mit Zeitschaltuhren, welche das Schaufensterlicht nach Ladenschluss automatisch ausschalten, wie der Vorsitzende des WiW-Vorstandes André Frowein ergänzte.

Viele Wermelskirchener Händler zeigen sich äußerst flexibel und anpassungsfähig hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen oder führen technische Energiesparmaßnahmen durch. Wie etwa Kai Middendorf, Geschäftsführer vom Wermelskirchener Intersport darlegt: „Bislang ist niemand von der Stadt oder dem Marketing an uns herangetreten mit einer Empfehlung. Der Rewe gegenüber bleibt bisher noch immer bis Mitternacht auf, soweit ich weiß“, sagt er. Die Entfernung von der Innenstadt ließe eine Verkürzung des Geschäftsbetriebes auch weniger zu. Ebenso wie das benachbarte Jysk-Filiale (ehemals Dänisches Bettenlager) wolle man bis auf Weiteres die Öffnungszeiten bis 19 Uhr beibehalten. Um der Energiekrise dennoch gewappnet entgegenzutreten, seien vor Monaten weitreichende Umbauten durchgeführt worden. „Wir sind mittlerweile sehr energiesparend eingestellt. Wir nutzen effiziente LED-Beleuchtung in den Verkaufsräumen, haben eine Solaranlage einbauen lassen und halten die Türen stets geschlossen“, erklärt Kai Middendorf. „Das ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung.“

Eine pandemiebedingte Veränderung des Einkaufsverhaltens, wonach Kunden dank Homeoffice früher am Tag eintreffen, wie es in Solingen als weiteres Argument herangezogen wurde, relativiert Middendorf: „Zu uns kommen die Menschen auch abends. Weniger sind es wegen des Online-Handels, nicht wegen Homeoffice. Das ist seit Jahren ein schleichender Prozess und hat wenig mit den derzeitigen Krisen zu tun“, so Middendorf.

Aufgrund dieser, so fürchtet der Geschäftsführer, stünden dem Einzelhandel im kommenden Jahr „die beiden schwärzesten Quartale der Geschichte“ bevor. Daher wolle man das Weihnachtsgeschäft möglichst einschränkungsfrei angehen. „Wir als Sportartikelanbieter kommen noch ganz gut weg. Auch weil wir hier in einer Region mit vielen Besserverdienern sind. Aber es sind schwere Zeiten für den Einzelhandel“, so Middendorf.