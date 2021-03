Einzelhandel in Wermelskirchen : Die ersten Kunden sind zurück

▷ Radmilla Schulz hinterließ bei „Quick Schuh“ ihre Kontaktdaten und konnte so spontan einkaufen. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen In allen Geschäften des Wermelskirchener Einzelhandels werden Termine gebucht. Manchmal funktioniert auch ein spontaner Einkauf – wenn keiner im Laden ist und Kontaktdaten hinterlassen werden.

Schon am Wochenende hatte Mario Matos aus Tente telefonisch einen Termin bei „Male“ in der Telegrafenstraße vereinbart. „Ich musste ohnehin noch einige Sachen zurückbringen und wollte die Gelegenheit nutzen, nach einer neuen Jacke schauen“, erzählt er. Dass die Läden durch Terminshopping wieder öffnen dürfen, findet er gut – „weil es alles etwas einfacher macht.“ Vor allem, weil vor Ort anprobiert werden kann.Zwei Jeans sucht er sich am Montagmorgen noch aus, die auch gleich entsprechende gekürzt werden.

Offiziell dürfen durch die Lockerungen sieben Kunden in dem Modegeschäft für Herren einkaufen. „Wir reduzieren aber auf fünf Kunden, die gleichzeitig im Laden sind“, sagt Mitarbeiterin Maria Napolitano.

Zehn Kunden gleichzeitig können laut „Click and Meet“-Konzept bei Quick Schuh in der Telegrafenstraße nach neuen Schuhen gucken. Das Angebot nutzt an diesem Morgen auch Radmila Schulz, die spontan ins Geschäft gekommen ist und vor Ort ihre Kontaktdaten abgegeben hat. „Ich weiß noch nicht, ob ich es schön finde, unter diesen Bedingungen einkaufen zu gehen“, gibt sie ehrlich zu. „Es ist noch so unwirklich und neu.“ Und auch ungewohnt.

Mario Matos gehörte am Montag zu den ersten Kunden beim Herren-Bekleidungsgeschäft „Male“. Foto: Kathrin Kellermann

Eigentlich ist Radmilla Schulz bekennender Schuh-Fan, aber noch ist sie unsicher, ob sie sich gleich in ein neues Paar Schuhe „verguckt“ und es mitnimmt. Erstmal will sie sich im Laden inspirieren lassen. „Wenn man jetzt endlich wieder ausgehen dürfte, wäre es sicher noch etwas anderes“, sagt die Wermelskirchenerin. „Ich sehne mich so danach, endlich mal wieder essen zu gehen, andere Leute zu sehen und sie auch in den Arm zu nehmen“, beklagt sie die Corona-Situation. Geimpft sei sie bereits, weil sie im Pflegebereich arbeitet. „Eine echte Erleichterung“, gibt sie zu. „Und ich hoffe, dass es mit dem Impfen jetzt schneller geht, damit wir zurückkehren können zu einem normalen Leben.“

Dass der Einzelhandel vorsichtig die ersten Schritte zur Normalität geht, findet sie klasse, „weil es ein schönes Gefühl ist, wieder einen Laden betreten zu dürfen und nicht nur vor dem Schaufenster zu stehen.“ Mitgefühl habe sie allerdings für die Gastronomen, die immer noch auf Lockerungen warten müssten.