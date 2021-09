Gewerkschaft kippt verkaufsoffenen Sonntag : Einzelhändler demonstrieren in Wermelskirchen gegen Verdi

Einzelhändler demonstrieren in Wermelskirchen gegen Verdi

Wermelskirchen Am Sonntag dürfen in Wermelskirchen zur Herbstkirmes keine Geschäfte öffnen. Jetzt reagiert der Einzelhandel. Der Stadtmarketingverein hat für Sonntag, 14 Uhr, zur Demo vor dem Hotel „Zur Eich“ aufgerufen.

Die Stimmung im Einzelhandel ist gereizt. Die Gewerkschaft Verdi hat gegen den verkaufsoffenen Sonntag am 5. September geklagt und vom Oberlandesgericht Köln Recht bekommen. Die Begründung des 4. Senats des Oberverwaltungsgerichts: Die Voraussetzungen für die Dringlichkeitsentscheidung der Bürgermeisterin anstelle des Stadtrates war nicht gegeben. Der Beschluss ist laut Gericht unanfechtbar. Der Stadtmarketingverein ist damit natürlich nicht zufrieden: Er hat zu einer Demonstration gegen die Gewerkschaft Verdi aufgerufen, die am Sonntag um 14 Uhr vor dem Hotel „Zur Eich“ stattfindet.

„Wir haben am Samstagmittag bei der Kreispolizeibehörde die Demonstration angemeldet“, sagt der Vorsitzende des Stadtmarketingsvereins, André Frowein, auf Anfrage der Redaktion. Das sei erfolgt in enger Abstimmung mit der Bürgermeisterin, dem Ersten Beigeordneten und dem Leiter des Ordnungsamtes.

Frowein macht klar, dass es so nicht weitergehen könne. „Wir haben nichts gegen Gewerkschaften. Aber Verdi gefährdet in diesem Fall Arbeitsplätze in Wermelskirchen. Das gefällt uns nicht. Da reicht es nicht, dies zu kommunizieren. Und deshalb rufen wir zum Protest auf, um die Bürger wachzurütteln und die informieren.“