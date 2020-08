Grundschulen in Wermelskirchen : Petrus hatte ein Herz für i-Dötzchen

Wermelskirchen Die Corona-Beschränkungen und auch die unklare Wetterlage stellten die Organisatoren der Einschulungen vor besondere Herausforderungen. An der Katholischen Grundschule St. Michael starteten 52 Jungen und Mädchen ihre Schullaufbahn.

Schule in Corona-Zeiten : 162.000 Erstklässler in NRW mit Maske eingeschult

Die „Paten“ der vierten Klassen, von denen je ein Schüler einen Neuankömmling in seine Obhut nahm, begrüßten die Kleinen in einem bunt-blumigen Spalier. Blumen zog denn auch Schulleiterin Andrea Steinz in ihrer Begrüßungsrede als Metapher für ihre neuen Schützlinge heran: „So wie ein Blumenstrauß seid ihr – mal mit größeren, mal mit kleineren Blüten. Mal schon in voller Pracht, mal noch eine sich öffnende Knospe.“ Die KGS wolle aus dieser Vielfalt einen wunderschönen Strauß machen, wolle hegen, pflegen und bei allzu wildem Wuchs etwas beschneiden. An der KGS St. Michael werden aktuell 175 Jungen und Mädchen unterrichtet. Bis auf die einzügige dritte bilden jeweils zwei Klassen einen Jahrgang. Von den Erstklässlern, die zu je 26 Schülern auf zwei Klassen verteilt sind, besuchen 33 Kinder die Offene Ganztagsschule (OGS). Diese sei stetig gewachsen, erläuterte die OGS-Leiterin Regina Skirde: „Vor elf Jahren hatten wir 60 OGS-Kinder, heute sind es 116.“