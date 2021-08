Einschulung in Wermelskirchen : Kleinere Gruppen bei Einschulung an Grundschulen

Wermelskirchen Die Schulleiterinnen setzen im neuen Schuljahr auf regelmäßiges Testen der Grundschulkinder und plädieren für einen Erhalt des Präsenzunterrichts.

Das gilt auch für die Jüngsten: Am Donnerstag feiern die Grundschulen die Einschulung der I-Dötzchen. „Wir haben die Gruppen geteilt“, erzählt Katrin Wagner. Die Eltern der 90 Schulanfänger müssen sich testen lassen, jeweils zwei erwachsene Begleitpersonen sind bei der Feier in der Schwanenhalle erlaubt. Auch in der Waldschule wird in zwei Gruppen gefeiert, in Dabringhausen können jeweils zwei Elternteile die Schulanfänger zur Feier in die Mehrzweckhalle begleiten. Im vergangenen Jahr habe man an den Schulen das Improvisationsdiplom mit Auszeichnung bestanden, habe neulich eine Kollegin zu ihr gesagt, erzählt Katrin Wagner. „Da ist was dran“, ergänzt die Schulleiterin dann.