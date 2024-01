Blaulichtreport in Wermelskirchen Papiertonne und Balkon brennen in der Silvesternacht

Wermelskirchen · Sowohl Polizei als auch Feuerwehr sprechen in ihrer Bilanz zur Silvester von einem „ruhigen“ Jahreswechsel 2023 / 2024. Aber: Die Polizeibeamten mussten in Wermelskirchen öfters ausrücken als in der Silvesternacht 2022 / 2023.

02.01.2024 , 14:07 Uhr

In der Friedrichstraße musste die Feuerwehr einen brennenden Altpapier-Container löschen. Foto: Feuerwehr