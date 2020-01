Amtsgericht in Wermelskirchen : Einmalige Eskalation ohne Folgen für den Angeklagten

Wermelskirchen Vor dem Amtsrichter herrschte zwar vielleicht nicht eitel Sonnenschein, aber zumindest waren die Emotionen erkaltet.

Manchmal, so scheint es, kochen Emotionen wie ein spontaner Vulkanausbruch hoch, nur, um sich dann in allgemeines Wohlgefallen aufzulösen. Dumm nur, wenn dann die Anzeige bereits raus ist, und die Mühlen der Justiz ihre Arbeit begonnen haben. So im Fall eines Wermelskircheners, der sich vor dem Amtsgericht verantworten musste. Der Angeklagte war im Juni 2019 in der Wohnung seiner Ex-Freundin ausgerastet, hatte die Wohnung auch nach Aufforderung nicht verlassen wollen und die junge Frau in einem Gerangel so geschubst, dass sie zu Boden ging und sich Prellungen am Thorax und am Arm zuzog. Anlass für den aus dem Ruder gelaufenen Besuch war die damals ungeklärte Situation der gemeinsamen Tochter.