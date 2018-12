Silvester : Wermelskirchen lässt es wieder krachen

Wermelskirchen Einmal im Jahr leuchtet der Nachthimmel und es ist laut. Tschüss altes, hallo neues Jahr. Das Feuerwerk gehört traditionell zu Silvester.

Für eine Nacht kann jeder zum semiprofessionellen Pyrotechniker werden. Seit gestern bis einschließlich 31. Dezember sind Böller und Co. für den Jahreswechsel in vielen Geschäften erhältlich. Die Auswahl für die private Silvesterknallerei ist wieder groß: Neben den klassischen Raketen und China-Böllern, stapeln sich auf den Verkaufstischen Raketensets und Feuerwerksbatterien in neon-farbenen Verpackungen. Sie hören auf klangvolle Namen wie „Beast Quest“, „Tohuwabohu“ und „Nightfever“ und versprechen eindrucksvolle Lichter-Shows. Doch ein Blick in die Einkaufswagen zeigt: Die Wermelskirchener mögen ihr Feuerwerk am liebsten klassisch. Der Verkaufsschlager bleibt die Rakete.