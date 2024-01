Jahresauftakt in Wermelskirchen Neujahrsempfang nicht der Beliebigkeit überlassen

Kaum ist der Rauch der letzten Silvester-Kracher verzogen, trudeln per E-Mail die ersten Einladungen ein. Die Senioren-Union entdeckt für sich mit dem „Neujahrsgespräch“ ein neues Veranstaltungsformat. Die Wermelskirchener Liberalen drehen mit der prominenten Gastrednerin Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann das ganz große Rad und starten unter dem Schlagwort „Neujahrsempfang“ mit der bundesdeutschen Spitzenkandidatin der FDP für die Europawahl am Samstag, 13. Januar, den Stimmenfang. Auch die CDU versendet bereits eine „Save the date“-Notiz und kündigt für den Neujahrsempfang der Christdemokraten in Wermelskirchen am Samstag, 27. Januar, einen „prominenten Gastredner“ an, ohne dass der Stadtverbandsvorsitzende Stefan Leßenich einen Namen verrät.