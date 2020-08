Das Tier der Woche in Wermelskirchen : Eddy sucht liebe Besitzer

Wermelskirchen „Eddy“ ist sieben Jahre alt und wurde in seiner Heimat Rumänien gequält. Dennoch ist er ein freundlicher, menschenbezogener Hund geblieben, der eine Chance auf ein liebevolles Zuhause verdient hat.

Vom ersten Tag an ging Eddy gut an der Leine. Mit seinen Artgenossen verträgt er sich gut und jede Streicheleinheit wird von Eddy sehr genossen. Er ist ein Hund, der sich in nahezu jedem Zuhause wohlfühlen wird, in dem er viel Liebe und Aufmerksamkeit bekommt und in dem es nicht zu turbulent zugeht.