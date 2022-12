Foyer-Konzert Eine neue Bühne für junge Bands in der Wermelskirchener Katt

Die Bühne ist umgezogen. Statt ein paar Stufen über den Köpfen der Zuhörer ist sie auf Augenhöhe des Publikums gewandert. Statt in den Saal und das Scheinwerferlicht blicken die Musiker nun in ein volles Foyer und auf die Kneipenstimmung an der Theke in der Kattwinkelschen Fabrik.