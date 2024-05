Straßenverkehr in Wermelskirchen Die Burger Straße wird am Wochenende gesperrt

Von der B 51 / Dellmannstraße kommend ist die Zufahrt in die Viktoriastraße möglich. Wer aus Wermelskirchen in Richtung Autobahn möchte, wird über Preyersmühle umgeleitet. „Die Zufahrt von der Autobahn in Richtung Innenstadt ist jedoch möglich“, teilt die Stadtverwaltung mit und erläutert: „Die Sanierungsarbeiten am städtischen Kanal finden wegen der nötigen Verkehrseinschränkungen extra nachts statt.“