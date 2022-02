Mit dem Haushaltsplan liegt auch der Stellenplan für 2022/2023 vor : Eine knappe Million für mehr Personal

Wermelskirchen Im Doppelhaushalt 2022/23 hat die Kämmerei ein Klimaschutz- und Mobilitätsmanagement einkalkuliert. Außerdem auch einen Koordinator für die Feuerwache. Die Verwaltung will bis in 2023 14 neue Stellen schaffen.

Mit dem Einbringen des Doppelhaushalts 2022 und 2023 legt die Stadtverwaltung auch den Stellenplan vor. Demnach sollen 2022 elf und im Folgejahr drei weitere Stellen geschaffen werden – eine Halbtags- der Rest Vollzeitpositionen. Im Haushaltsplanentwurf hat die Kämmerei die Kosten für das zusätzliche Personal eingepflegt: Im Summe kommen 926.350 Euro an jährlichen Bruttopersonalkosten ab 2023 zusammen. Ganz neu sind die Stellenbeschreibungen für ein Klimaschutz- sowie ein Mobilitätsmanagement, die politisch verabschiedet und auf einen Antrag der CDU bzw. auf einen von CDU und Bürgerforum zurückgehen. Als Leitungsfunktion oberhalb der Wachabteilungsführer innerhalb des Sachgebiets der Gefahrenabwehr will die Feuerwehr die Position eines Wachvorstehers/Wachkoordinators installieren: Der hohe Koordinationsbedarf des täglichen Einsatzdienstes auf der Feuerwache mache das erforderlich, teilt die Verwaltung mit. Vor allem die Durchgängigkeit von Aufträgen und Aufgaben in den Werkstätten sowie die Organisation des Dienstplans und aller Belange, die mit der Einsatzbereitschaft der Wache zusammenhängen, würden in dieser Position gebündelt.