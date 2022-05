Aktion in Wermelskirchen : Eindrucksvoller Autokorso am Tag der Pflege

Eindrucksvoller Autokorso am Tag der Pflege

Aktion in Wermelskirchen

Wermelskirchen Das war am Donnerstagmittag schon beeindruckend: 30 kleine Flitzer, aufgereiht wie an einer Perlenschnur, rollten durch die Innenstadt.

Vornweg die Polizei, die diesen Autokorso mit zwei Motorrädern absicherte. Der Senioren-Park carpe diem war „auf die Straße gegangen“, um am Tag der Pflege einmal geballt darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig diese Aufgabe für die Gesellschaft ist. So gab es dann auch von Besuchern des Eiscafés Cordella spontan Beifall, als die Kolonne vorbeirollte. Einrichtungsleiterin Sabine Dräxler hatte anschließend alle Mitarbeiter der Einrichtung am Standort Adolf-Flöring-Straße zu einem Eis eingeladen. Dafür hatte sie extra einen italienischen Eiswagen bestellt. Angesichts der aktuellen Temperaturen sicher eine fabelhafte Idee. Foto: Udo Teifel