Kriminalität in Wermelskirchen Diebe brechen in Firma ein und stehlen Bargeld

In eine Firma an der Handelsstraße brachen bislang unbekannte Täter ein und entwendeten Bargeld in Höhe eines unteren vierstelligen Betrages. Wie die Polizei Rhein-Berg informiert, muss der Einbruch zwischen Dienstag, 16. April, 17 Uhr, und Mittwoch, 17. April, 6.30 Uhr, erfolgt sein.