In Wermelskirchen : Einbrecher steigen in Bürgerhäuser ein

Die Einbrecher stiegen offenbar unbemerkt an der Rückseite des Baudenkmals ein. Der Gebäudeteil rechts, in dem sich die Musikschule befindet, blieb verschont. Foto: Solveig Pudelski

Wermelskirchen Am Wochenende hebelten Unbekannte ein Sprossenfenster im Erdgeschoss auf. Im Baudenkmal hinterließen sie Spuren, stahlen aber nichts. Die historischen Bauteile werden restauriert. Trauungen finden aber statt.

Ausgerechnet in die gute Stube von Wermelskirchen sind bisher unbekannte Täter zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen eingebrochen. Sie hebelten Türen in den Bürgerhäusern auf und drangen in das Trauzimmer des Standesamtes ein. „Das ist sehr ärgerlich, aber es hätte schlimmer kommen können“; resümiert Hartwig Schüngel, Leiter des städtischen Gebäudemanagements. Gestohlen haben die Täter nichts, aber sie hätten aus Frust angesichts fehlender Beute auch mutwillig Inventar zerstören können. Das Nachbarhaus, das Domizil der Musikschule, blieb unangetastet.

An einem Fenster zum Kaminzimmer hatten die Täter das Einbruchwerkzeug angesetzt, um ins Innere des Baudenkmals zu gelangen. Schüngel zeigt auf die tiefe Spuren im Holzrahmen des Sprossenfensters im Erdgeschoss des Baudenkmals. Von dort liefen sie zur Tür des Trauzimmers, die sie ebenso gewaltsam aufbrachen. Stücke der Türkante sind herausgebrochen, „das Schließblech war zerstört und ist inzwischen ausgetauscht“, sagt Schüngel. Entgegen der Erstmeldung der Polizei haben die Einbrecher nicht die Schränke durchsucht. Wertvolles hätten sie ohnehin nicht entdeckt. Hier werden nach Angaben des Amtsleiters auch keine wichtigen Unterlagen oder Dienstsiegel aufbewahrt, „die Kollegen nehmen immer alles mit“, so Schüngel.

Info 2018 stahlen Einbrecher Geld aus der Stadtkasse Einbruch bei der Stadt Im Mai 2018 waren Unbekannte über das Baugerüst in die Räume der Stadtkasse im zweiten Obergeschoss des Rathauses eingebrochen. Die Täter warfen im Büro einen zwei Meter hohen Standtresor um, schnitten ein großes Loch in die Rückwand. Beute Sie stahlen wenige hundert Euro aus einem Wechselgeld-Portmonee sowie eine Geldkassette.

Dass am Sonntag etwas nicht stimmte, war Frank Hermes aufgefallen, der das Dachgeschoss bewohnt. Der Mitarbeiter des Ordnungsamtes hatte die Einbruchsspuren entdeckt. Sofort informierte er seinen Kollegen Schüngel. Als er sich am Sonntag einen Eindruck von den Schäden vor Ort verschaffen wollte, war die Polizei bereits vor Ort, die Spurensicherung nahm die Fakten auf. Bei einem Konzert der Musikschule am Sonntag hatten auch Musiklehrer die verdächtigen Spuren entdeckt und die Polizei gerufen.

Vom Trauzimmer stieg der Einbrecher oder die Einbrecher die steile Treppe ins Obergeschoss hinauf und hebelten eine zweite Tür auf: die zur Querbacher Stube, die die Stadt an die Querbacher Heimatgruppe vermietet. Auch daraus ist offensichtlich nichts entwendet worden. Auch dort werden keine Wertgegenstände aufbewahrt.

Die aufgehebelteTür im Trauzimmer weist tiefe Einbruchspuren auf. Foto: Solveig Pudelski

Hartwig Schüngel zeigten die Einbruchspuren am Sprossenfenster zum Kaminzimmer im Erdgeschoss. Foto: Solveig Pudelski