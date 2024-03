Kriminalität in Wermelskirchen Diebe steigen am helllichten Tag in Haus ein

Am helllichten Tag zwischen 11 und 14.30 Uhr brachen bislang unbekannte Diebe in ein Einfamilienhaus am Döllersweg in Wermelskirchen-Tente ein. Der oder die Täter verschafften sich am Mittwoch, 13. März, gewaltsam Zutritt in das Gebäude, indem sie an einem Fenster hebelten und die Glasscheibe zerstörten.