Haus Vogelsang in Wermelskirchen : Ein Vormittag im Altenheim

2018 kam im Evangelischen Altenheim zum Haupthaus (rechts) ein Neubau dazu (links). Fotos: Jürgen Moll (1), Viktor Marinov (6). Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen 820.000 Menschen leben in Pflegeheimen. Wie geht es ihnen eigentlich? Ein Besuch im Haus Vogelsang in Wermelskirchen.

Viktor Marinov

Es liegt ihr auf der Zunge, doch genau kann sich die alte Dame an dem Wort für den großen menschenähnlichen Affen nicht erinnern. Ihre Sitznachbarin Ilse Hartkopf weiß solche Sachen immer, hat aber gerade nicht hingehört. „Gorilla“, sagt Ilse sofort als die Frage wiederholt wird. Die zwei Frauen wohnen im Haus Vogelsang in Wermelskirchen, ein evangelisches Altenzentrum. Viele der Bewohner leiden an Demenz, das Vergessen gehört im Haus Vogelsang dazu. Ebenso wie der Tod. Von dem Kondolenzbuch im Erdgeschoss sind schon die ersten 30 Seiten voll – dabei ist das Buch ganz neu, es beginnt mit einem Eintrag von März 2019. Trotzdem sagen die Bewohner, dass es ihnen gut geht. Wie passt das zusammen?

Ilse Hartkopf gewährt einen Einblick in ihr Zimmer. Jeder Bewohner kann den eigenen Raum im Heim selbst gestalten. Foto: Viktor Marinov

„Wer in diesem Alter nicht über das Sterben nachdenkt, muss ein ganz großer Verdrängungskünstler sein“, sagt Hans-Jürgen Brunnert vom Sozialen Dienst des Heims. Im Schnitt sind die Bewohner dort etwa 85 oder 86 Jahre alt, schätzt Brunnert. Es ist gewissermaßen Hauspolitik, über den Tod offen zu sprechen. Dazu gehören nicht nur die Kondolenzbücher, sondern auch das gemeinsame Trauern, wenn sich jemand aus dem Heim verabschiedet. „Genau das macht die Gegenwart so wertvoll“, sagt Brunnert. Wenn man wisse, dass die nächste Woche die letzte sein kann, freue man sich umso mehr auf den Alltag.

Info Das Altenheim Haus Vogelsang in Zahlen Träger Träger vom Haus Vogelsang ist die Rheinische Gesellschaft für Innere Mission und Hilfswerk der Diakonie. Sie unterhält weitere Altenzentren in der Region, zum Beispiel das Heim „Johannesstift“ in Hückeswagen. Preise Je nach Pflegegrad berechnet das Heim unterschiedliche Kosten. Beim Pflegegrad eins sind es im Monat etwa 3140 Euro für ein Einzelzimmer, beim höchsten Pflegegrad (fünf) sind es 4842 Euro. Ab Pflegegrad zwei übernehmen die Pflegekassen einen Teil der Kosten, beim Pflegegrad fünf sind es 2005 Euro. Betreutes Wohnen kostet je nach Zimmergröße von 616 bis 1060 Euro monatlich. Bewohner Im Altenheim gibt es 116 stationäre Plätze und zwei Kurzzeitpflegeplätze, sowie 36 Zimmer im Betreuten Wohnen. Fläche Die Einzelzimmer haben eine Größe von 22,5 Quadratmeter im Neubau und 28 im Haupthaus. Beim Betreuten Wohnen reicht die Zimmergröße von 28 bis 49 Quadratmeter. Personal Das Haus braucht dringend Nachwuchs beim Pflegepersonal und im ehrenamtlichen Bereich. Kontakt telefonisch unter 02196 8877690 oder per E-Mail an info@ev-haus-vogelsang.de

Der Alltag, das sind hier zum Beispiel die gemeinsamen Gesprächskreise. Wenn Hans-Jürgen Brunnert sie leitet, kommt er mit der Gitarre. „Die Gedanken sind frei“ singt er mit den neun versammelten Frauen zusammen oder „Auf der Lüneburger Heide“. Nicht alle singen. Manche schauen auf einen Punkt, der irgendwo ganz weit in der Ferne liegt – vermutlich in der Vergangenheit. Andere wippen mit dem Fuß oder dem Kopf im Takt der Musik. Einige Frauen stimmen die Lieder an. Sie singen schön, in hohen und klaren Tönen.

Ähnliche Szenen spielen sich in Deutschland täglich hundertfach ab. 3,4 Millionen Menschen waren in Deutschland laut statistischem Bundesamt Stand Dezember 2017 pflegebedürftig – Tendenz stark steigend. Seit 2015 ist mehr als eine halbe Million dazu gekommen. Etwa ein Viertel der Pflegebedürftigen, 820.000 Menschen, leben in Heimen wie Haus Vogelsang.

Bei dem morgendlichen Gesprächskreis packt Hans-Jürgen Brunnert (rechts im Bild) fürs gemeinsame Singen auch mal seine Gitarre aus. Foto: Viktor Marinov

Die Frage, wie es diesen Menschen geht, ist als Außenstehender nur schwer zu beantworten. In dem Altersheim in Wermelskirchen ist die Stimmung, so viel kann nach einem Besuch am Vormittag festgehalten werden, ausgesprochen gut. Das Personal begegnet den Bewohnern auf Augenhöhe. Als Brunnert die Frauen im morgendlichen Gesprächskreis bittet, zehn Dinge aufzuzählen, für die sie dankbar sind, sagen sie als Erstes „für meine Kinder“. Die zweite Antwort lautet: „Dafür, dass es hier so schön ist“.

Über dem Kondolenzbuch im Erdgeschoss hängt ein Kreuz. Foto: Viktor Marinov

Das liegt auch daran, dass sich die neuen Bewohner beim Einzug von vielem, aber nicht von allem trennen müssen. Hannelore Naumann gehört zu denjenigen, die nicht pflegebedürftig sind, aber trotzdem ein Zimmer gemietet haben – mit eigener Küche, Terrasse und Wohnzimmer. „Es war der erste Umzug in meinem Leben“, sagt sie. Sie nahm den runden Tisch, ein paar Stühlen, eine Lampe und einen Schrank – alles in einer warmen Holzfarbe – aus der Wohnung mit.

Blick ins Grüne aus der Terrasse eines Einzelappartements im Haus Vogelsang. Foto: Viktor Marinov

An der guten Stimmung im Haus hat wohl auch der Soziale Dienst seinen Anteil. Wenn Hans-Jürgen Brunnert durch den Flur geht, spricht er jeden Einzelnen beim Namen an. „Wie läuft es mit den Wespen?“, fragt er einen älteren Herrn, der daraufhin fabelhaft seinen Kampf mit den Insekten schildert. Nach der Begegnung zeigt Brunnert auf die Bilder, die im Flur hängen. „Die hat Frau Böhmer gemalt.“ Renate Böhmer wohnt auch im Heim, sie hatte ihre Aquarellfarben immer dabei, wenn sie im Urlaub war. Böhmer hat viel gemalt. Man sieht auf den Bildern Schiffe, Strände, ein Mädchen mit Hut, und – auf jedem einzelnen – das Meer. Mehrere Dutzend ihrer Gemälde hat sie Brunnert kurz nach ihrem Einzug ins Heim geschenkt. Er entschied sich dafür, damit die Wände des Heims zu dekorieren.

Hannelore Naumann hat ihre Lieblingsmöbel mitgenommen. Foto: Viktor Marinov