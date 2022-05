Konzert in Wermelskirchen : Ein Sommernachtstraum im Eifgen-Konzertgarten

Wermelskirchen Ein Mini-Folkfest erlebten die Besucher von Haus Eifgen. Das Trio Farfarello, aber auch junge Nachwuchsmusiker begeisterten an einem lauen Sommerabend.

„Viele wissen gar nicht, dass sie das gut finden könnten“. Die Besucher, die sich zum ersten eintrittsfreien Konzert spontan eingefunden hatten, wissen es jetzt. Denn was da im Konzertgarten des Haus Eifgen an diesem Sommertag geboten wurde, war ein musikalischer Hochgenuss. Neue Fördermittel zur Durchführung von Festivals und Konzerten abseits des Mainstreams durch das Programm „Neustart Kultur“ der Bundesministerin für Kultur und Medien machten gleich zwei Konzerte bei niedrigen bzw. freien Eintrittspreisen in der wunderbaren Atmosphäre des „Konzertgartens“ möglich.

Der aus Mühlheim an der Ruhr stammende Peter Groesdonk und der Nürnberger Ben Enzon begannen ihre Konzertreise über Dresden nach Berlin mit ihrem Programm „Piceno“ in Wermelskirchen. „Newcomer an der Akustikgitarre“ – so der irreführende Untertitel in der Veranstaltungsankündigung – sind sie keineswegs, sie sind halt noch nicht so bekannt, obwohl sie ihr Studium „Akustische Gitarre“ bei keinem geringeren als dem in Wermelskirchen sehr beliebten Dozenten Thomas Fellow in Dresden absolviert hatten.