Gemeindeleben in Wermelskirchen : Ein Sommerkonzert in lauschiger Feststimmung

Die Stephanus-Combo begeistert im Garten des Stephanus-Gemeindezentrum die Besucher. Foto: Jürgen Moll Foto: Jürgen Moll

Neuenhaus Die Stephanus-Combo läutete das Geburtstagswochenende am Kirchenweg in Neuenhaus ein. Dort wurde 50 Jahre Stephanus-Gemeindezentrum gefeiert.

Von Theresa Demski

Eine Besucherin schlendert mit einem Glas Wein über die Wiese und blickt für einen Moment in den Sonnenuntergang. Eine leichte Brise fährt in den Garten hinter dem Gemeindezentrum und gerade setzt Patrick Mühlhausen mit seiner Gitarre zum nächsten Lied an. „Ein Stück von Michael Bublé“, hat er zuvor angekündigt. Irgendwo murmelt jemand leise mit seinem Nachbarn, ein anderer zündet gerade die Kerzen auf den Stehtischen an und im Hintergrund klirren zwei Flaschen beim Anstoßen. Im Garten am Stephanus-Gemeindezentrum herrscht lauschige Feststimmung. Die Stephanus-Combo läutet am Samstagabend das Festwochenende ein – zu dem auch ein Gottesdienst und das Stephanus-Fest am Sonntag gehören. Pfarrer Traugott Schuller und die vielen Ehrenamtlichen in der Gemeinde erinnern an den Bau ihres Gemeindezentrums vor 50 Jahren. Und einem schönen Geburtstag entsprechend, darf ein Ständchen nicht fehlen.

Das klingt am Samstagabend typisch nach der kleinen evangelischen Gemeinde am Stadtrand: Die Stephanus-Combo hat im Garten eine Bühne geschaffen, mit Scheinwerfern und Lichterketten. Auf Bänken, an Stehtischen und im Gras haben die Besucher Platz genommen und freuen sich sichtlich über den lauschigen Abend. Im Gepäck hat die Combo zum Sommerkonzert vor allem weltliche Musik, der sie ihren eigenen Anstrich verleiht. Die Melodien klingen an diesem Abend ein bisschen nach Swing und Loungemusik. Patrick Mühlhausen zaubert am Bass, Volker Groß an der Gitarre und Markus Hoffrogge steuert wie gewohnt gut aufgelegt die Schlagzeug-Rhythmen bei. Heike Endepols und Janina Fiß scheinen immer in Bewegung: Sie wechseln zwischen den Tasten und dem Mikrofon. Und gelegentlich gesellen sich noch die Querflöten-Töne von Janina Fiß dazu. Das Publikum jubelt und auch die Rinder, die nebenan auf der Weide den Sonnenuntergang genießen, scheinen immer mal wieder ihre Ohren zu strecken und den Tönen zu lauschen.

Mal deutsch und mal englisch, mal Sting: Die Combo zeigt einmal mehr ihre Vielseitigkeit. Die Stimmen der drei Sänger begegnen sich, brechen dann zu Solo-Ausflügen auf und begeistern dabei das Publikum. Selbst als die Sonne längst unter gegangen ist und es kühler wird im Garten, bleiben die Zuhörer und freuen sich über jeden neuen Titel – erst recht, als die Combo mit Blick zum Himmel den Mond besingt.