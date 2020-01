In Wermelskirchen : Ein Platz für jedes Kind im neuen Kita-Jahr

Wermelskirchen Das Defizit an Kita-Plätzen soll durch Neu- und Anbauten bald ausgeglichen sein. Aber: Zum 1. August werden nicht alle Eltern einen Betreuungsplatz für ihr Kind erhalten.

Mit Spannung erwarten viele Eltern die Zusagen der Kindertagsstätten für das neue Kita-Jahr: Bekommt mein Kind einen Platz – oder nicht? Das Anmeldeverfahren über Little Bird ist Ende Januar abgeschlossen. „Mit der Auswertung beginnen wir Anfang Februar“, sagt Andreas Voß, Leiter des Amts für Jugend, Bildung und Sport, auf Nachfrage dieser Redaktion. Erst dann gewinne die Stadt einen Überblick, wie viele Kinder bis zu diesem Zeitpunkt keinen Betreuungsplatz erhalten haben. „Wir gehen davon aus, dass wir das Defizit an Kita-Plätzen ausgleichen, allerdings nicht zum 1. August, also zu Beginn des neuen Kita-Jahres“ , sagt Voß.

„Es werden 300 neue Plätze geschaffen, die 2018 und 2019 politisch beschlossen wurden“, bilanziert Andreas Voß. So werde die Wald-Kita voraussichtlich im März eine weitere Gruppe bilden. Dort soll zusätzlicher Platz in einem Bauwagen geschaffen werden. Im vierten Quartal soll der Anbau an der Kita Forstring fertiggestellt sein, wo eine vierte und fünfte Gruppe eingerichtet wird. Mitte des Jahres soll der Anbau an der Kita Tente in Betrieb genommen. Mit einem Anbau wird die Kita am Ecker vergrößert. Um zwei Gruppen wird die Einrichtung in Grunewald erweitert. Der geplante Neubau an der Hilfringhauser Straße könnte zum Jahresende eröffnen.