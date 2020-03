Im Rheinisch-Bergischen Kreis : Ein neuer Corona-Fall in Wermelskirchen, der dritte Todesfall im Südkreis

Wermelskirchen/Rhein-Berg 617 Personen sind in Quarantäne, davon 58 in Wermelkirchen. 219 bestätigte Corona-Fälle gibt es kreisweit.

Sieben weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis sind heute bekannt geworden. Die neuen Zahlen verteilen sich laut Kreisverwaltungh wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (2), Burscheid (1), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (1). Die Kontaktpersonen wurden ermittelt, beziehungsweise sind in der Ermittlung, so Kreissprecherin Birgit Bär. „Alle bekannten Kontaktpersonen werden kontaktiert und entsprechend unter häusliche Quarantäne gesetzt.“ Insgesamt gibt es nun 219 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet.

Dem Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises wurde ein dritter Todesfall gemeldet, der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steht. Eine 84-jährige Patientin aus Overath ist in einem Bergisch Gladbacher Krankenhaus an den Folgen schwerer multipler Vorerkrankungen verstorben. Ein Corona-Test hat bei ihr ein positives Ergebnis erbracht. Aufgrund der Schwere der Vorerkrankungen ist nicht sicher, ob die Patientin an den Folgen der Corona-Infektion verstorben ist, es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden. Die Patientin hatte im infektiösen Zeitraum keine Außenkontakte. Das medizinische Personal, welches in Kontakt mit der Patientin gekommen ist, wurde entsprechend der RKI-Richtlinien als Kontaktpersonen dritten Grades eingestuft.