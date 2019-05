Neue Mitarbeiterin im Haus der Begegnung in Wermelskirchen : Ein Haus wie ein zweites Zuhause

Wermelskirchen Personalwechsel im Haus der Begegnung: Nadine Theißen ist die Nachfolgerin von Gundula Schröder. Die 40-Jährige bringt viel Kreativität mit und will die Zukunft mitgestalten.

Angebote werden weitergeführt, Nadine Theißen hat Morgengymnastik, Spinning und Lesecafé von ihrer Vorgängerin übernommen. Aber sie bringt auch eigene Ideen mit. „Jeder von uns prägt dieses Haus auch“, sagt sie und erzählt von ihrem Weg bis zur Bewerbung im Haus der Begegnung. Die gebürtige Hückeswagenerin entschied sich nach der Schule für eine Ausbildung zur Erzieherin, arbeitete drei Jahre im Kindergarten. „Aber ich wusste: Ich will weitermachen“, sagt sie. Also holte sie ihr Fachabitur nach und studierte Sozialpädagogik. „Ich wollte mit Senioren arbeiten“, erklärt sie, „das passt einfach zu mir.“

Weil die Stellen damals aber dünn gesät waren, nahm sie nach dem Studium eine Stelle in einer Wohngruppe der Psychiatrie an. Was sie dort gelernt habe? „Es ist gut, einen Plan zu haben“, sagt sie, „aber manchmal muss man ihn eben über den Haufen werfen, um den Menschen gerecht zu werden.“ Vor sechs Jahren kam dann ihre Tochter zur Welt, drei Jahre später die zweite. Nun kehrt Nadine Theißen aus der Elternzeit zurück – und an einen Ort, von dem sie lange geträumt hat. “

Und deswegen sei die große Herausforderung, den Menschen, die sich seit vielen Jahren in der alten Villa an der Schillerstraße wohlfühlen, weiterhin ihren Treffpunkt zu erhalten und gleichzeitig jüngere Menschen zu gewinnen. „Es ist wichtig, dass wir Menschen so lange wie möglich die Chance geben, hier soziale Kontakte zu knüpfen“, sagt sie. Aber mit Blick in die Zukunft wolle sie eben auch jüngere Senioren in den Blick nehmen. Über Konzerte und Ausflüge könne das gelingen. „Aber ich denke auch an Zumba oder ein Opa-Enkel-Angebot“, sagt sie. Dann könnten Kinder einen Weg ins Haus der Begegnung finden. „Es wäre schöne, wenn dieses Haus für die Menschen wie ein zweites Zuhause ist“, sagt sie, „ein Ort zum Wohlfühlen.“