Mut-Reihe der christlichen Gemeinden in Wermelskirchen : Ein freundlicher Gruß in schweren Zeiten

Und so laden ab kommenden Samstag bei Café Bauer, Café Wild und Café Beckmann Bastelsets zum Mitmachen ein: Die Ökumenische Werkstatt hat Postkarten drucken lassen, die auf den letzten Schliff warten. „Deswegen haben wir grüne Bastelsets dazu gelegt mit Zeitungsschnipseln und einem Klebestift, so können Café-Besucher gleich am Tisch einen freundlichen, ganz individuellen Gruß auf die Blanko-Postkarten kleben“, sagt Katja Burger und zeigt die kleinen Mappen, in denen vorbereitete Zeitungs-Schnipsel warten. Wer lieber mit der Hand einen Gruß schreiben möchte, ist genauso willkommen.

„Die Karte kann dann entweder direkt an einen lieben Freund verschickt oder in einem vorbereiteten Korb auf dem Aktionstisch abgelegt werden“, erklärt Pfarrer Jetter. Dort dürfen dann Café-Besucher zugreifen, die sich ein freundliches Wort an einem unfreundlichen Tag wünschen. Für diese Körbe seien bereits einige Karten vorbereitet worden, erzählt Katja Burger. „Vielleicht können wir den Menschen so auf kurzem Weg ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagt sie. Ohnehin geht es der Ökumenischen Werkstatt darum, den Zusammenhalt in der Gesellschaft wieder zu stärken – der in der Pandemie sehr gelitten habe. „Wir wollen ein Zeichen setzen für den respektvollen Umgang und ein friedvolles Miteinander“, sagt Jetter und denkt an manch eine Konfrontation in Pandemiezeiten über politische Strategien. Die Aktion „Nur Mut!“ sei noch vor Kriegsbeginn in der Ukraine geplant worden. Aber gerade jetzt sei es auch nicht falsch, sich selbst kritisch zu hinterfragen, an welchen Stellen man selbst friedvoller sein könne. „Und gerade in diesen Zeiten brauchen wir auch Ermutigung“, stellt Manfred Jetter fest.