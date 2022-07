Kinderstadt-Kids in Wermelskirchen freuen sich über Extra-Nachtisch : Ein „amtliches“ Eis für die Kinderstadt-Kids

Wermelskirchen Statt einem Pizzaessen wünschte sich Kinderstadt-Bürgermeisterin Naya Strelow von ihrer „Amtskollegin“, Wermelskirchens Bürgermeisterin Marion Lück, Eis für alle.

Lara Enners, erstmals als Mitarbeiterin in der Kinderstadt im Einsatz und Betreuerin des dortigen Stadtrats, lobte das Engagement der Kinderstadt-Regenten sowie deren Bürgermeisterin: „Naya organisiert sehr viel, stimmt viel ab und ist immer da. Sie nimmt ihre Aufgabe sehr ernst.“ Bei den regelmäßigen Sitzungen des Kinderstadt-Rats würden genauso innerhalb des Gremiums Aufgaben verteilt als auch Aufträge vergeben: „So hat der Stadtrat ein Kind aus der Kunstwerkstatt eingestellt, um die Plakate zu malen, auf denen die Kinderstadtgesetze verkündet werden.“ Die „Entlohnung“ erfolge, wie bei dem Ferienprojekt üblich, in Kinderstadt-Talern. Dieses Zahlungsmittel können sich die Kids in den unterschiedlichen Werkstätten mit ihrer Teilnahme erarbeiten und damit beispielsweise Ausflüge buchen. Das Ferienprojekt endet am Freitag, 8. Juli (Abschlussfest am 9. Juli).