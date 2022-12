So spart das Bergische Energie “Ein E-Auto ist effizient, wartungsarm und unschlagbar günstig“

Walraf Kein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor mehr fahren. Schon seit dem Jahr 2015 fahre ich ein Elektro-Auto und lade ausschließlich Ökostrom in mein E-Auto. Mittlerweile habe ich mangels einer ÖPNV-Anbindung auf meiner Pendlerstrecke zu meinem Arbeitgeber im Sauerland rund 200.000 elektrische Kilometer zurückgelegt. Seit 2020 bin ich Besitzer einer Photovoltaik-Anlage auf dem eigenen Hausdach. So konnte ich zum Beispiel dieses Jahr, von März bis September, fast ausschließlich mit selbsterzeugtem Solarstrom fahren. Umgerechnet zahle ich, wenn ich die Investitionskosten der Photovoltaik Anlage einberechne, cirka zwei Euro pro 100 Kilometer. Ein E-Auto ist effizient, wartungsarm und in Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage im Betrieb unschlagbar günstig. Ich schone das Klima, was mir sehr wichtig ist und dazu auch meinen Geldbeutel.