Kabarett in der Kattwinkelschen Fabrik : Ein bisschen Dur, ein bisschen Moll

Axel Pätz begeisterte die Besucher in der Katt. Foto: Axel Pätz

Wermelskirchen Axel Pätz begeistert mit seinem Programm in der Kattwinkelschen Fabrik.

Von Theresa Demski

Manchmal klingt er nach Tango. Dann tanzen seine Finger über die Tasten des Klaviers, ohne dass er sie auch nur eines Blickes würdigt. Dann spielt er Melodien, die ganz plötzlich von einem fröhlichen Dur-Klang ins nachdenkliche Moll verfallen. Und im Grunde spiegelt diese Musik auch Axel Pätz selbst wieder. Er ist scharfzüngig und beobachtet genau, manchmal wird er böse und sarkastisch. Dann führt die Betrachtung der Menschheit zu nachdenklichen Tönen – zu einem Mollklang. Und doch geht Axel Pätz sein Programm am Mittwochabend in der Katt mit so viel Genie und Humor an, mit so viel musikalischem Können, dass eine Heiterkeit im Saal mitschwingt, die Spaß macht. Großen Spaß.

Und wahrscheinlich ist das die Kunst eines guten Kabarettisten – dass er nicht oberflächlich bleibt und trotzdem unterhalten kann. Das gelingt Axel Pätz schon mit dem Titel seines Programms, der ungelesen und nur gehört durchaus zu Missverständnissen führen kann: Das Niveau singt. Dass von einem Sinkflug an diesem Abend nicht die Rede sein kann, das wird den Zuschauern allerdings schnell klar. Und so verfallen sie dem Künstler schnell – und völlig berechtigt.

Der sitzt im Schreibtischstuhl am Klavier, verspricht eine Hommage an die Liebe und die Welt. Er flucht gelegentlich herzhaft, um sich dann gleich zu entschuldigen. „Oh je, das Niveau sinkt.“ Oder singt es? Wenn Pätz singt, dann klingt das vollmundig und akzentuiert. Dann präsentiert er eine Kunst zwischen Chanson und den Melodien eines Liedermachers. Und der Laie fragt sich schon gelegentlich, wie er all die Noten, all die Worte, all die Reime und Pointen im Kopf behalten kann. Seine gesungenen Geschichten machen Spaß – ohne spaßig zu sein. „Oh, die Welt um uns ist so kompliziert. Jeder braucht was, woran er sich orientiert.“