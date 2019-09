Städtepartnerschaftverein in Wermelskirchen : Im Eifgen schmeckt’s nach Frankreich

Städtepartnerschaftverein in Wermelskirchen

Feigen und selbstgebackene Quiche, Brot und Käse, Karaffen voller Wasser aber vor allem erlesener Wein aus ganz verschiedenen Regionen Frankreichs standen am Freitagabend auf der Speisekarte. Zum zweiten Mal hatte der Verein Städtepartnerschaft Wermelskirchen-Loches zur Weinverkostung eingeladen und die Resonanz war noch besser als bei der ersten Auflage. „Überwältigend“, stellte dann auch Vereinsvorsitzender Klaus Flanhardt fest. Mehr als 70 Anmeldungen hatten ihn erreicht.

Die Taktik des Vereins, mehr an die Öffentlichkeit zu gehen und die Wermelskirchener in Sachen FrankreichBegeisterung auch mit kulinarischer Hilfe mit ins Boot zu holen, geht auf.

„Wir wünschen uns vor allem einen geselligen Abend, an dem wir ins Gespräch kommen können“, erklärte Flanhardt, „auch über Frankreich.“