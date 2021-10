Nach dem Juli-Hochwasser : Eifgenwanderweg ist wieder durchgängig begehbar

Wermelskirchen Eine gute Nachricht für alle Wanderer: Die Brücke Bökershammer auf der Stadtgrenze zu Burscheid ist saniert. Zwei weitere Brücken wurden bereits Anfang des Monats provisorisch hergerichtet.

Das Tiefbauamt hatte bereits Anfang Oktober im Frohntal und in der Rausmühle provisorische Ersatz-Holzbrücken errichten lassen. In Bökershammer war das Betonfundament an der östlichen Uferkante mehr als zwei Meter unterspült, was von der Wasseroberfläche allerdings aus nicht zu sehen war. An dieser Stelle gab es keine sinnvolle und verkehrssichere Umleitungsmöglichkeit für die Wanderer, weshalb der Bereich für die Dauer der Sanierung gesperrt wurde.