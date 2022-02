Stadtentwicklung in Wermelskirchen : Eifgental-Büros werden im B-Plan zum Forschungszentrum

Wermelskirchen Nach Empfehlung des Fachausschusses wird der Rat die Flächennutzungsplanänderung und Aufstellung des Bebauungsplan beschließen. Damit steht dann einer Bebauung nichts mehr im Weg.

Der Verkauf des ehemaligen Freibad-Areals nebst den benachbarten Gebäuden Eifgen 8/9 hatte für heftige Diskussionen in der Öffentlichkeit gesorgt, „Bowl Church“ stieg ins Rennen um das traditionsreiche Anwesen im Eifgental mit ein, die CDU setzte schließlich eine geheime Abstimmung im Stadtrat durch. Jetzt sind Eifgen 8/9/10 an den Investor, die Düsseldorfer Grundstücksgesellschaft „LO11“, verkauft. „Die Kaufverträge sind unterschrieben“, stellte der Technische Beiegeordnete Thomas Marner im Ausschuss für Verkehr und Stadtentwicklung fest. Dieser empfahl einstimmig bei zwei Enthaltungen der Grünen die Änderung des Eifgen-Flächennutzungs- sowie die Aufstellung des dazugehörigen vorhabenbezogenen Bebauungsplans an den Stadtrat, bei dem diese Punkte am 21. Februar auf der Tagesordnung stehen.